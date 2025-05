La Provincia di Terni – sulla scorta di due bandi individuati dall’allora presidente dell’ente (oggi vice) Francesco Maria Ferranti – ha ottenuto un finanziamento di oltre 138 mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche a seguito della partecipazione ad uno specifico avviso pubblico della Regione. I fondi – riferisce palazzo Bazzani in una nota – saranno aumentati da un cofinanziamento dell’amministrazione provinciale di oltre 21 mila euro, fino ad arrivare alla somma necessaria di 160 mila euro per interventi all’istituto d’arte ‘Metelli’ e al liceo ‘Angeloni’, entrambi a Terni.

«Il finanziamento ottenuto è molto importante perché ci consente di eliminare le barriere architettoniche e rendere gli edifici e i servizi accessibili a tutti», afferma il vice presidente Ferranti. Per quanto riguarda il Metelli, 80 mila euro dell’avviso regionale verranno utilizzati per la realizzazione di una rampa di accesso esterna alla sala polivalente sul lato della Passeggiata che ospiterà a breve lo ‘Spazio d’arte Aurelio De Felice’.

All’interno dell’edificio invece verranno collocati dei montascale che collegheranno il piano terra con i piani superiori e saranno adeguati i servizi igienici alle normative per i disabili. All’Angeloni i circa 58 mila euro dell’avviso regionale saranno integrati da risorse della Provincia, fino alla copertura degli 80 mila euro necessari al rifacimento dei blocchi bagno, anche in questo caso adeguati alle normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

«Ribadiamo – prosegue Ferranti – la massima attenzione della Provincia sulle scuole e la volontà di renderle sempre più moderne, sicure e fruibili. Oltre infatti a questi interventi, la Provincia ne ha già eseguiti e ne eseguirà molti altri di vario genere, utilizzando finanziamenti statali, regionali e fondi Pnrr e continuando a monitorare e controllare costantemente lo stato degli edifici anche nel rispetto delle normative sulla sicurezza antisismica».