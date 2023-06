Leonardo Spinazzola giura ancora amore a Miriam Sette: matrimonio ad Assisi

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette, un altro sì di amore. Il 24 dicembre 2020 nel palazzo comunale di Foligno, il matrimonio con rito civile e pochi ospiti per rispettare le norme anti Covid. Oggi, 20 giugno 2023, l’occasione di fare le cose in grande. La location scelta dalla coppia nata nel 2010 è quella di Assisi, da sempre meta gettonata per eventi più e meno esclusivi. Questa volta i due, genitori di Mattia e Sofia, hanno potuto celebrare degnamente il loro amore. Lunedì la serenata di Leo a Miriam – tra i coristi c’eera anche Gianluca Mancini, compagno con la Roma e con l’Italia e anche lui ex Grifo -, martedì le nozze. Auguri!

