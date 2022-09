Lettera aperta agli operatori sanitari della Rsa di Marsciano: «Grande umanità»

«Vorrei testimoniare una storia di buona sanità per poter ringraziare pubblicamente la direttrice della Rsa di Marsciano Anna Tacchio, l’assistente sociale Stefania Rosatelli e tutto il personale che lavora in struttura», scrive S.M. figlia di un paziente in una lettera aperta.

La lettera

«Nel mese di maggio, mio padre, in dimissione dall’ospedale di Pantalla – prosegue – è arrivato presso la Rsa in condizioni di estrema fragilità. Non nascondo che, da figlia unica molto legata al padre, ero molto preoccupata e avrei voluto assicurargli tutto quello di cui aveva bisogno, a partire dalle attenzioni che pensavo solo un familiare gli potesse riservare. E proprio su questo ultimo aspetto mi sono dovuta ricredere: in Rsa mio padre ha trovato non solo le cure di cui aveva bisogno e un ambiente sempre pulito e accogliente, ma anche infermiere, infermieri, operatori socio sanitari di grande umanità. Persone che lo hanno imboccato, finché ha potuto mangiare, con la delicatezza e la pazienza che pensavo solo io, da figlia, potessi avere; che lo hanno lavato e curato, chiamato per nome per farlo sentire a casa, accarezzato quando ce n’era bisogno, a ogni manifestazione di disagio. Persone davvero di grande professionalità e umanità. Oggi – mercoledì 31 agosto; ndr – mio padre verrà trasferito in altra struttura e l’unica cosa che mi posso augurare è che possa trovare lo stesso ambiente, la stessa attenzione alla cura e la stessa ‘seconda casa’ che in questi mesi lo ha accolto e curato, infondendo in me e mia madre la serenità e la tranquillità che serve quando si ha una persona fragile da dover ‘difendere’ da una malattia che lascia segni nel corpo e nell’anima non solo di chi sta male, ma anche di chi gli sta vicino».

Le parole del direttore generale della Usl Umbria 1

Il direttore generale della Usl Umbria 1 Gilberto Gentili, apprendendo la notizia, si associa all’autore della lettera aperta ringraziando «tutto il personale che opera presso la Rsa di Marsciano. Questa toccante testimonianza esalta non solo la competenza professionale dei nostri operatori ma soprattutto la sensibilità e l’umanità con cui operano ogni giorno trattando il paziente non solo come una persona da curare nel fisico ma anche da sostenere psicologicamente, mettendolo a suo agio in tutti i modi possibili. Per questo ritengo che sia doveroso ringraziare non solo il personale della Rsa di Marsciano ma tutto quello che opera ogni giorno all’interno dell’azienda sanitaria».