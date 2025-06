Riceviamo e pubblichiamo la lettera della figlia di un paziente dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni che, a nome di tutta la famiglia, ha voluto ringraziare il personale per le cure e il tempo a lui dedicati.

da Monia Mococci e famiglia

Con questa lettera desideriamo esprimere la nostra più profonda e sincera gratitudine per le cure straordinarie ricevute da nostro padre, Bruno, durante il suo recente ricovero nel reparto di medicina d’urgenza.

All’inizio di giugno, papà è stato ricoverato in condizioni critiche, a causa di una grave infezione alle vie urinarie che aveva causato una setticemia. Sono stati momenti molto difficili per lui e per tutta la nostra famiglia, ma sin da subito abbiamo percepito di essere nelle mani giuste. Grazie alla competenza, alla prontezza e all’umanità del personale del reparto, oggi nostro padre è tornato a casa e sta meglio.

Per tre settimane è stato seguito con attenzione, dedizione e una gentilezza rara. Nonostante le note difficoltà che affliggono il sistema sanitario, e in particolare la carenza di organico, i medici e gli infermieri di questo reparto hanno saputo garantire un’assistenza impeccabile, sempre accompagnata da un sorriso, da una parola rassicurante, da una presenza che ha fatto la differenza.

Si parla spesso, e purtroppo non sempre a torto, delle difficoltà dell’ospedale di Terni. Ma proprio per questo, oggi vogliamo portare alla luce una testimonianza positiva, di quelle che restituiscono fiducia. Perché dietro ai numeri e alle strutture, ci sono le persone: uomini e donne che, anche in condizioni complicate, scelgono ogni giorno di prendersi cura degli altri con passione e senso del dovere.

A nome di nostro padre Bruno e di tutta la nostra famiglia, un grazie di cuore al dottor Mauro Barabani e a tutta l’équipe del reparto. Non vi dimenticheremo mai.