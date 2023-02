Liceale arrestato per droga a Orvieto: «Può uscire di casa solo per andare a scuola»

Il tribunale per i minorenni di Perugia ha deciso: il giovane di Orvieto (Terni) arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nor nella zona dello scalo perché trovato in possesso di un panetto di hashish di 77 grammi, dovrà restare a casa e potrà uscire solo per andare a scuola. A convalidare l’arresto del ragazzo, venerdì mattina, è stato il giudice Grazia Mazzini che nei suoi confronti ha disposto la permanenza in casa con facoltà di uscire per andare a scuola, un liceo della città di Orvieto. Il ragazzo, controllato insieme ad altri nei pressi della stazione ferroviaria, è difeso dall’avvocato Iuri Fucili.

