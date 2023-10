Lilt Terni, ‘ottobre rosa’: visite senologiche gratuite in tutto il territorio

La prevenzione della neoplasia mammaria. Questo l’obiettivo principale dell’ottobre rosa’ della Lilt Terni: visite senologiche gratuite sia nella sede in piazza Solferino 2 che in diversi comuni sul territorio provinciale. C’è anche uno specifico convegno.

Le iniziative a Terni, Montefranco, Amelia, Narni e Ferentillo

«Anche quest’ anno la Lilt odv – viene sottolineato – di Terni apre le porte del suo ambulatorio nella nuova sede di piazza Solferino 2 per effettuare visite gratuite a tutte le donne che ne fanno richiesta. Per appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 e 30 alle 12 e 30 al numero 0744-431220 oppure scrivere a [email protected]. Visite senologiche gratuite itineranti di Lilt e Croce Rossa di Terni per la prevenzione anche al Conad di Montefranco, mercoledì 18 ottobre, alla farmacia Cascelli di Ferentillo giovedì 19 ottobre e ad Amelia in piazza 20 Settembre martedì 24 ottobre. Tutti gli appuntamenti si svolgono dalle 15 alle 18. Venerdì 20 ottobre, a partire dalle 15 e 30, nella sala riunioni dell’Ipercoop di via Gramsci, a Terni». Al convegno Lilt, moderato dalla presidente Luigia Chirico, interverranno psicologi, chirurghi plastici, dermatologi e diabetologi.