Linea Orte-Terni-Foligno: stop treni per evento franoso a Giuncano

Una frana lungo la linea ferroviaria tra Orte, Terni e Foligno all’altezza di Giuncano, come già accaduto nel gennaio 2021. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di sabato e ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria per via dei danni causati dal maltempo: è in corso l’intervento dei tecnici Rfi per valutare il da farsi. Da quanto si apprende c’è del materiale sulle rotaie e giocoforza il traffico dei treni è bloccato. «È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria», spiega la società. Il problema sarebbe nato in seguito al forte temporale che ha fatto finire il fango dalla strada della Valserra fino alla ferrovia. Trenitalia ha attivato i bus sostitutivi tra Terni e Spoleto e, in questo modo, poter bypassare l’interruzione della linea ferroviaria.

Condividi questo articolo su