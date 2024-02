Lions Club Terni Host: successo per la presentazione del libro di Stefano Lupi

LE FOTO

Presentazione in ‘stile Lions’, lunedì pomeriggio presso un locale di via Fratini a Terni, per il libro di Stefano Lupi intitolato ‘Tra la strada e la luna’. L’evento, condotto dalla presidente del Lions Club Terni Host, Alessandra Robatto, e svolto in collaborazione con Incandenza, ha visto la presenza dell’autore – socio di Terni Host – e dei giovani del Leo Club il cui presidente è Leonardo Maggi. Sedici i racconti che compongono il libro, in un fluire di personaggi celebri dall’inizio del ‘900 al 1982, anno in cui la nazionale italiana di calcio vinse i campionati mondiali in Spagna. Storie di sport, di passione, di riscatto ma anche ricordi di uomini tanto semplici quanto grandi nel dedicare le proprie vite alla pratica sportiva e alla formazione delle giovani generazioni. Fra tutti, Stefano Lupi si è soffermato sulla figura di Renato Perona, ciclista dallo straordinario talento, vincitore di un oro olimpico eppure schivo e lontano dalla ribalta. Terni fucina di talenti sportivi, quindi, le cui storie ‘tra la strada e la luna’ si alzano fra nostalgia e umana comprensione.