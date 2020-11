Lions Terni Host dona al ‘Movimento per la Vita’

Non si ferma la solidarietà messa in campo dal Lions Club Terni Host che venerdì 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia, ha effettuato una donazione di prodotti per bimbi alla sede di Terni del Movimento per la Vita, presieduto da Maria Cagnoli. Il presidente del Club, Marco Coccetta, accompagnato dalla consigliera Carla Pagliari, ha consegnato ai volontari dell’associazione circa 200 vasetti di omogeneizzati e numerosi pacchi di biscotti per l’infanzia. Un service apprezzato, quello del Club Terni Host, messo in campo in favore di una realtà che segue da vicino diverse ragazze-madri e tanti bimbi che necessitano di assistenza quotidiana. Fra gli scopi dell’associazione c’è anche quello di sostenere donne in stato di gravidanza, per far sì che possano portare a termine il proprio percorso nel modo più sereno possibile.

Condividi questo articolo su