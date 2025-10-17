di Giovanni Cardarello

Per una elettromiografia occorrono 304 giorni di attesa, per una colonscopia totale con endoscopio 238. Un’ecografia monolaterale della mammella richiede 232 giorni di tempo mentre per un’ecografia ginecologica ‘bastano’ 168 giorni. Per non tacere delle percentuali di performance che vanno dallo zero assoluto per l’eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici e del test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile, allo striminzito 11% dell’ecografia monolaterale della mammella.

Sono i freddi numeri, aggiornati alla mattina del 6 ottobre, del portale della Regione Umbria relativo al monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di primo accesso. La madre di tutte le battaglie per rendere la sanità umbra più efficiente e funzionale, il tema clou della campagna elettorale delle regionali del 2024, il costante tema di confronto e scontro politico.

Un tema sul quale, in questi giorni, è emersa una novità fondamentale: la Regione da sola non ce la fa ed ha bisogno dei privati. Nulla di nuovo sotto il sole ma una semplice presa d’atto della realtà. Come spiega nel dettaglio il quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘, infatti, il piano di collaborazione con i privati accreditati entra nel vivo e punta a smaltire centinaia di prestazioni. Le chiamate dei centri diagnostici privati agli utenti sono partite e nella prossima settimana entreranno a regime.

Sul tema, peraltro, si registra una polemica, affatto banale, da parte del Sumai, acronimo di Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionisti dell’area sanitaria. Il sindacato, che conta circa 10 mila professionisti, in una nota ha chiarito un punto nevralgico, emerso nel question time nel consiglio regionale umbro della scorsa settimana.

Il punto è il cosiddetto ‘tesoretto’ destinato agli specialisti ambulatoriali della Usl Umbria 1 per la riduzione delle liste di attesa. Cifra stimata dalla presidente Stefania Proietti (in risposta all’interrogazione di Giambartolomei di Fratelli d’Italia) in 55 mila euro. Il Sumai scrive che «si tratta di un fondo proprio della specialistica ambulatoriale» ed è di 98 mila euro, 55 mila per la Usl Umbria 1 e 43 mila per la Usl Umbria 2.

«È importante rendere noto ai cittadini – sottolinea il Sumai – che tale somma non rappresenta un nuovo stanziamento né una concessione straordinaria della Regione, bensì una quota già prevista e spettante agli specialisti ambulatoriali, in virtù dell’accordo collettivo nazionale». Cifra che, peraltro, con apposita intesa regionale deliberata con Dgr 659 del 3 luglio 2025, gli specialisti hanno deciso di destinare volontariamente al potenziamento dell’attività ambulatoriale. Un passo concreto e sostanziale per la riduzione delle liste di attesa, «in particolare nei percorsi di tutela». «Non si chiede gratitudine per l’impegno profumo – scrive con chiara vena polemica il Sumai – ma il giusto riconoscimento della realtà».

