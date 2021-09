Lite fra i figli coinvolge genitori già in ‘guerra’: coppia denunciata per minacce gravi

L’intervento della polizia di Stato è scattatto ad Assisi per una presunta aggressione da parte di un soggetto nei confronti di un 38enne italiano che, al 113, aveva spiegato di essere stato affrontato da uno sconosciuto extracomunitario armato di coltello e reo, a suo dire, di aver allontanato in malo modo la figlia minorenne mentre stava giocando, facendola piangere. Un fatto che non sarebbe degenrato solo per l’intervento di un vicino di casa che, resosi conto della situazione, era accorso per riportare tutti alla calma.

La realtà

Giunti sul posto, gli agenti del commissariato assisano hanno scoperto che il 38enne aveva sì litigato, ma con un soggetto a lui ben noto: un vicino di casa 51enne – extracomunitario e già noto alle forze dell’ordine – con il quale da anni i rapporti erano pessimi anche per una causa civile pendente. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, la lite era partita nel pomeriggio da un presunto diverbio fra i rispettivi figli durante il gioco, in seguito al quale il 38enne era intervenuto personalmente. Vedendo la propria figlia piangere, si era subito recato a casa dei vicini e, preso da una rabbia incontenibile, aveva iniziato ad insultarli e minacciarli, sputando pure in faccia al 51enne.

Scatenata

Al culmine, il 38enne – giò noto alle forze dell’ordine – decideva di chiamare la polizia. Di fronte agli agenti, anche la moglie del cittadino italiano iniziava a dare in escandescenze e, incurante della presenza della pattuglia e dei bambini, urlava e minacciava di morte la famiglia extracomunitaria. Risultato: i due coniugi italiani sono stati denunciati a piede libero per minacce gravi.