Lite nel sangue a Fontivegge: coppia denunciata dall’Arma

Una violenta lite in casa, in zona Fontivegge a Perugia, in cui ha avuto la peggio una 37enne nigeriana che ha riportato un vistoso taglio al braccio destro. La stessa è stata però denunciata al pari di colui che l’ha aggredita, ovvero il fidanzato 25enne, connazionale. Il fatto è accaduto giovedì sera.

L’intervento

I carabinieri sono stati allertati dopo che alcuni vicini avevano percepito urla e pianti provenire dall’abitazione, posta al piano terra. Giunti sul posto, i militari del Nor hanno suonato alla porta e ad aprire è stato il giovane che, con le mani sporche di sangue, l’ha tenuta socchiusa per evitare che guardassero troppo all’interno.

La spiegazione

Mentre stavano chiedendo spiegazioni sull’accaduto, i carabinieri hanno visto spuntare alle spalle del 25enne la donna, con un profondo taglio al braccio destro. Dopo le iniziali reticenze, la stessa ha spiegato di essere stata colpita con un frammento di vetro dal fidanzato, a seguito di un litigio per motivi piuttosto banali.

Denunciati in due

La 37enne è stata così soccorsa dal 118 ma, di fronte alla richiesta di documenti da parte dei militari, ha spiegato di non averli perché trattenuti dalla questura per le procedure relative al permesso di soggiorno. Per lei è così scattata la denuncia a piede libero per aver rifiutato di fornire indicazioni circa la sua identità. È andata ovviamente peggio al suo aggressore che deve invece rispondere dei reati di lesioni, minacce aggravate e false dichiarazioni sull’identità personale. Quest’ultimo, difatti, ha fornito un nominativo risultato poi falso.