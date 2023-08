Lite per apprezzamenti ad una ragazza: grave un minore

Apprezzamenti rivolti ad una ragazza. Sarebbe questa la motivazione che ha portato ad una lite tra due minori in un locale della zona di Città della Pieve: uno dei due è ora ricoverato in gravi condizioni in seguito alla discussione con il coetaneo. A riportare la notizia è l’Ansa. Il giovanissimo avrebbe sbattuto la testa in seguito ad una spinta: in un primo momento si è rialzato, dopodiché la situazione è precipitata. Per lui c’è stato un immediato soccorso nel locale nosocomio, quindi il trasferimento al Santa Maria della Misericordia. La prognosi è riservata e sull’episodio indagano i carabinieri.

