Una lite per motivi ereditari. Questa la ragione che ha costretto la polizia di Stato di Spoleto per riportare la calma in un’abitazione: coinvolti nel bisticcio due vicini di casa. Tutto si è sviluppato per via di un contenzioso riguardante la divisione dello stabile dove vivono; la discussione è degenerata e l’uomo ha racconto agli agenti di essere stato minacciato. L’evento è stato inserito nell’applicativo Scudo.

