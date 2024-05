Lite tra condomini finisce con un accoltellamento: arrestato 63enne

Una lite tra condomini terminata con un accoltellamento alla mano sinistra. Questa la ragione che ha portato all’arresto di un 63enne a Città di Castello da parte dei carabinieri: l’uomo è stato immobilizzato con l’impiego del taser e per lui le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca.

Il caos

I militari, giunti sul posto, hanno trovato un 54enne – è stato trasportato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 14 giorni – che ha riferito di aver litigato con il suo vicino e di essere stato colpito. L’aggressore era all’interno dell’abitazione e aveva con sé un coltello da 36 centimetri di lunghezza: ha mantenuto un atteggiamento ostile ed aggressivo a causa dell’alcol. «All’ennesima minaccia – sottolinea l’Arma – rivolta all’indirizzo dei carabinieri brandeggiando il grosso coltello, questi ultimi, in una situazione di rilevante pericolo a cui erano esposti, si sono visti costretti ad usare la pistola ad impulsi elettrici ‘taser’ in dotazione, osservando le procedure del caso, per cui sono riusciti a immobilizzare e rendere inoffensivo l’uomo, disarmandolo, per poi condurlo in caserma». Per lui c’è l’arresto. Il giudice del tribunale di Perugia lo ha poi convalidato.