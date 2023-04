Lite tra vicini per i rumori: tre denunce

Una lite tra il titolare di un esercizio commerciale e due vicini di casa – residente al piano superiore – ha portato alla denuncia di tre persone da parte della polizia di Stato di Città di Castello. Non la prima volta che si registrano problemi tra di loro.

Caos

A lanciare l’sos un 52enne italiano che, agli agenti, ha spiegato di essere stato aggredito dalla vicina di casa, vale a dire una 44enne tunisina: «Dopo aver suonato alla porta del negozio, lo aveva aggredito verbalmente accusandolo di provocare – con le attrezzature da lavoro – dei rumori che le impedivano di dormire. La lite era poi degenerata e la donna, dopo averlo insultato e minacciato, lo aveva colpito con una borsa, trattenendosi nel locale contro la sua volontà», spiega la questura. Poco dopo è arrivato il marito della donna e ha continuato a bussare con violenza alla porta dell’attività.

I rumori

La 44enne ha dichiarato di essersi lamentata con il titolare dl negozio vicino per alcuni rumori che le impedivano di dormire. «La donna ha poi raccontato che il 52enne, dopo aver negato ogni responsabilità, le aveva dato un calcio, facendola cadere a terra e provocandole delle lesioni», sottolinea la questura. Versioni discordanti. Sul posto anche un’ambulanza. Tra una querela e l’altra sono arrivate tre denunce: il 52enne per lesioni personali, la coppia per lo stesso reato, violenza privata, atti persecutori e minacce in concorso.