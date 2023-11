Litiga al bar, prende la pistola e spara in aria: arresto e carcere per un 30enne a Perugia

L’intervento dei carabinieri del Nor di Perugia e del comando stazione di Castel del Piano è scattato di notte, nei pressi di un bar di viale San Sisto – a Perugia – per un uomo che era stato visto sparare dei colpi di arma da fuoco in strada, per poi allontanarsi a bordo di un’auto. I militari sono riusciti ad individuarlo ma, alla loro vista, il soggetto ha tentato la fuga sparando ancora in aria con una pistola mentre era alla guida. Inseguito, è stato intercettato e bloccato all’interno del bar di viale San Sisto, intento a discutere con il proprietario: i carabinieri gli hanno intimato di gettare a terra l’arma e lo hanno poi arrestato per porto illegale di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, i primi colpi erano stati sparati nei pressi del bar in seguito ad una lite che aveva visto opposto il 30enne – originario di Roma, incensurato e titolare di porto d’arma – ad un’altra persona. Il giovane, ubriaco, aveva minacciato di andare a casa e prendere la sua pistola. Così ha fatto ma per lui si sono aperte le porte del carcere perugino di Capanne. A seguito dell’ubriachezza riscontrata con i test, è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza.

