Litiga con i parenti e va via da Taranto: rintracciata a Terni

Una discussione con i familiari e la decisione di fare ritorno a casa, a Milano, senza avvertire nessuno. Apprensione per una donna di 80 anni che si trovava a Taranto, in vacanza presso l’abitazione del figlio. Dopo la lite, l’anziana aveva fatto perdere le proprie tracce e gli accertamenti condotti dalla polizia di Stato – susseguenti l’allarme lanciato dai parenti – hanno consentito di accertare che aveva acquistato un biglietto dell’autobus per raggiungere Roma. L’analisi delle celle telefoniche ha poi consentito di ‘agganciare’ la signora in provincia di Terni. Circa 36 ore dopo la scomparsa, una volta tornata a casa, ha rassicurato telefonicamente – invitata dalla polizia – i familiari circa le proprie condizioni di salute. E l’incubo è finito.

