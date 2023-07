Ha ‘dato di matto’ mentre si trovata a pronto soccorso dell’ospedale di Foligno e, come conseguenza, l’attività della struttura è stata completamente paralizzata per 20 minuti. Protagonista della vicenda un 56enne italiano che, per futili motivi, ha iniziato a discutere con il personale sanitario in servizio: per lui è arrivata la denuncia dei carabinieri con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.

