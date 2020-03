Litiga con fidanzata e aggredisce carabinieri

Arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, più una sanzione amministrativa da 280 euro ai sensi del decreto legge – il numero 19 del 25 marzo – legato alle misure urgenti per l’emergenza da covid-19. Protagonista un italiano che, all’altezza della stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni, ha iniziato a litigare con la fidanzata: all’arrivo dei carabinieri – intervenuti per calmare gli animi – li ha aggrediti e offesi con tanto di gomitata. L’uomo è stato bloccato dai militari della sezione radiomobile della Compagnia di Perugia: il giudice, dopo la convalida, ha disposto l’obbligo di dimora.

