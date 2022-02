Litiga con la madre perché beve e afferra al collo un poliziotto: arrestato 58enne

La lite è scoppiata in un piazzale della periferia di Perugia fra due fratelli, uno particolarmente agitato – e che alla vista della Volante ha iniziato ad invenire contro gli agenti, minacciandoli e insultandoli – e l’altro che cercava, a fatica, di contenerlo e tranquillizzarlo. Lo stesso tentativo, di riportarlo alla calma, lo messo in atto anche l’anziana madre dei due che ai poliziotti ha spiegato che il figlio che stava dando in escandescenze, da un paio di mesi aveva iniziato ad bere alcolici in maniera smodata. La lite – ha accertato la polizia – era esplosa proprio dopo l’ennesimo invito della donna a smettere di bere, a cui il figlio aveva reagito in malo modo. Non contento, quest’ultimo – nel pieno del parapiglia nel piazzale – ha anche afferrato al collo con violenza un poliziotto che, grazie all’aiuto dei colleghi, è riuscito a liberarsi dalla presa. L’uomo, poi bloccato, è un 58enne con numerosi precedenti per droga, reati contro il patrimonio e atti persecutori. Alla fine è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Misura poi convalidata dal tribunale di Perugia che, a seguito della direttissima, lo ha condannato a sei mesi di reclusione.

