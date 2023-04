Locale chiuso per 30 giorni dopo le botte all’alba

La polizia di Stato di Perugia, con decreto del questore, ha disposto la chiusura per 30 giorni e la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per un esercizio pubblico di via Campo di Marte. Il provvedimento – spiega la questura – è stato adottato a seguito dei gravi disordini avvenuti lo scorso fine settimana nel quartiere Fontivegge e che avevano visto coinvolti alcuni avventori. Dagli accertamenti effettuati dal personale della divisione amministrativa è emerso che i fatti, accaduti nella prima mattinata all’esterno del locale, erano lo sviluppo di una lite iniziata qualche ora prima all’interno dell’esercizio. Non si tratta dell’unico episodio: già in due occasioni il titolare del locale era stato raggiunto da analoghi provvedimenti che avevano portato, il 15 aprile e il 22 luglio del 2022, alla chiusura dell’esercizio rispettivamente per 20 e 30 giorni. A questi provvedimenti si aggiungono le sanzioni amministrative comminate dalla polizia Locale in due occasioni – il 20 febbraio e il 3 aprile scorsi – quando gli agenti avevano constatato che all’interno erano state somministrate bevande alcoliche fra le ore 3 e le 6 del mattino.

Condividi questo articolo su