L’Ordine infermieri di Terni fa il punto: «Meno di 10 sospesi su 1.794 iscritti»

Un’adesione «ampia e caratterizzata da grande senso di responsabilità». Così l’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Terni definisce l’atteggiamento dei propri iscritti in merito alla campagna vaccinale contro il Covid. «Non possiamo che ringraziare – prosegue l’Ordine – tutti coloro hanno adempiuto. I professionisti ad oggi sospesi sono in numero inferiore a 10 su 1.794 iscritti. Preme ancora rilevare che la richiesta di sospensione pervenuta dai loro datori di lavoro, sarà revocata con il venir meno della causa del provvedimento».

«Quei pochi, speriamo si ‘regolarizzino’ presto»

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni auspica poi «che l’esiguo numero di infermieri ad oggi sospesi possano regolarizzare in breve tempo la loro posizione con l’azienda di appartenenza. Sarà premura dell’Ordine, qualora vengano meno le motivazioni della sospensione, di revocare tempestivamente il provvedimento». L’Opi ribadisce «con forza che la professione infermieristica riconosce il valore delle evidenze scientifiche come base dell’agire professionale e come garanzia nei confronti della persona assistita e del loro rapporto con gli infermieri ed è questo lo spirito che ha sostenuto i professionisti nella loro scelta all’adesione vaccinale SARS COV2».