di Fra.Tor.

Un secolo di vita, ma con il cuore ancora giovane e lo sguardo vivo di chi ha tanto da raccontare. Il 16 luglio, Lucia Carmina Petrucci ha spento 100 candeline, circondata dall’amore dei suoi figli, nipoti, sorelle, amici e anche da un caloroso abbraccio simbolico della città di Terni.

Lucia è una donna dolce, affettuosa, ancora sorprendentemente lucida e in ottima forma fisica. Nata nel 1925 nel Lazio, in provincia di Frosinone, ha sempre saputo, e raccontato, che il suo vero compleanno è il 16 luglio, nonostante all’anagrafe risulti il 22: un piccolo dettaglio che non ha mai fermato la sua voglia di festeggiare nel giorno che sente davvero suo.

Da bambina si è trasferita con la famiglia in Friuli, ma è nella sua adolescenza che la vita l’ha condotta a Terni, dove ha iniziato a lavorare come dattilografa. Una giovane donna tenace, elegante, con le dita veloci sulla macchina da scrivere e una mente sveglia, che presto incrociò un destino importante: quello di Vincenzo Ceccobelli, professore arrivato da Torre del Greco, che sarebbe poi diventato suo marito.

Un amore che li ha tenuti uniti per tutta la vita, coronato dalla nascita dei loro due figli, Mauro Domenico e Sergio, di quattro adorati nipoti, Diego, Simona, Valentino e Iuri, e delle pronipoti Gaia ed Emilia. La famiglia Ceccobelli è rimasta a vivere stabilmente a Terni, dove Lucia ha costruito la sua casa, la sua rete di affetti, la sua memoria quotidiana. Ed è proprio nella sua amata città che mercoledì scorso ha vissuto una giornata speciale: prima una festa intima a casa, poi una cena in un ristorante locale, dove amici, parenti e le sue sorelle si sono stretti attorno a lei per celebrare questo traguardo così importante.

A rendere ancora più significativo il momento, la visita dell’assessore comunale Viviana Altamura, che ha voluto portarle di persona gli auguri dell’amministrazione, consegnandole una pergamena come simbolico riconoscimento di una vita lunga e preziosa, intrecciata con la storia di Terni. Un compleanno che è stato molto più di una festa: è stato un omaggio all’amore, alla memoria, alla bellezza della vita vissuta con grazia.

