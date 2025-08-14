Commozione e lacrime per i tanti amici e conoscenti che hanno avuto la fortuna di conoscere Lorenzo Satolli, scomparso a soli 26 anni nel land di Villach (Austria) a causa di un incidente stradale con la sua moto. Fissato il rito funebre in città dopo la cremazione avvenuta in territorio austriaco nella giornata di giovedì.

L’ultimo abbraccio della ‘sua’ Terni a Lorenzo ci sarà lunedì mattina alle 10.30, nella cattedrale di Santa Maria Assunta. Del trasporto dell’urna se ne occuperà l’impresa Medei. I genitori, Mauro e Sabrina, rientreranno in città nella giornata odierna. Tanti i messaggi di cordoglio per un giovane apprezzato e benvoluto da tutti: nel quartiere Le Grazie è stato posizionato uno striscione in suo ricordo.