L’ultimo volo tarda mezz’ora e la navetta se ne va (in orario): tutti a piedi a Perugia

«Avrei voluto farvi vedere il magnifico ‘day 7’ con la fantastica Casa della Musica di Vienna ma, purtroppo, ieri sera (venerdì, ndR) tutti i passeggeri del volo, in ritardo di circa 35 minuti, sono rimasti a piedi all’aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia ‘San Francesco d’Assisi’». Inizia così il post Facebook della collega – addetta stampa del Comune di Perugia – Simona Cortona, che via social ha denunciato quanto accaduto venerdì sera al rientro in Umbria. Il volo proveniente dalla capitale austriaca ha tardato poco più di mezz’ora e la ‘coincidenza’ con la navetta BusItalia per raggiungere Perugia, è andata a farsi benedire. Con disagi a raffica per tanti viaggiatori, delusi, amareggiati, increduli e in qualche caso imbufaliti.

«’Grazie’»

«La comoda navetta Airlink di Busitalia – prosegue Simona Cortona – ultimo corsa alle 20.35, se n’è andata, ovviamente in orario e tutti noi, turisti italiani e stranieri, ma più stranieri credetemi, siamo rimasti a guardarci negli occhi increduli dall’incomprensibile disservizio, visto anche che il volo provieniente da Vienna è l’ultima tratta in arrivo a Perugia. Grazie – è la nota di sarcasmo – perché mi ero abituata ad una capitale a misura di famiglia, dove i trasporti pubblici lavoravano h24, dove non esistono tornelli nella metropolitana e tutti pagano i biglietti, dove puoi raggiungere ogni parte della città con qualsiasi mezzo, dove tutti danno la precedenza a pedoni e ciclisti, dove il rispetto per i cittadini viene prima di ogni altra cosa».