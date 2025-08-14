Un bimbo palestinese da adottare, curare e proteggere. Nella notte tra giovedì e venerdì è atterrato all’aeroporto militare di Ciampino il C-130 dell’Aeronautica per il trasporto di 6 dei 31 piccoli bisognosi di cure: uno di loro è giunto all’azienda ospedaliera di Perugia.

Ha otto anni ed è stata accompagnato da nonni e zia. Ad accoglierlo a Perugia il reparto di pediatria. A Ciampino per il ministro degli affari esterni Antonio Tajani, la presidente della Regione Stefania Proietti e l’Imam Salameh Ashour; con loro anche personale del 118 e Protezione civile regionale. «L’arrivo del piccolo palestinese, come degli altri che sono stati accolti nelle varie strutture del Paese, rientra nella missione MedEvac, coordinata dal dipartimento della Protezione civile e dal ministero degli Affari Esteri», viene puntualizzato.

«Non ci sono parole per esprimere la commozione nell’abbracciarlo – il pensiero della Proietti – a nome di tutta la comunità umbra, che da oggi ha adottato lui e la sua famiglia. Insieme li ricopriremo di affetto e di cure, come stiamo facendo da qualche settimana con un’altra famiglia proveniente da Gaza. È un piccolo messaggio di speranza e di umanità che va oltre la guerra, verso chi soffre e ha impresse nella propria vita le ferite di una guerra che da troppo tempo sta seminando morte, distruzione e miseria. È un gesto concreto che l’Umbria, terra di accoglienza e di pace».

Il piccolo è stato accompagnato nella notte all’ospedale di Perugia, nel reparto di pediatria, dove è stato affidato al professor Giuseppe Di Cara, e allo staff del reparto del primario Alberto Verrotti Di Pianella. Coinvolto nell’operazione anche il personale della prefettura di Perugia, i volontari della Misericordia e la Caritas.