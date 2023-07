L’Umbria conquista anche Gwyneth Paltrow

Non si sa se possa essere la bontà del cibo, il fascino dei piccoli borghi o la vastità del verde. Sicuramente Gwyneth Paltrow è rimasta folgorata dall’Umbria. L’attrice statunitense ha fatto più volte tappa nella regione negli ultimi anni. Nello scorso mese era andata a fare un giro a Città di Castello, dove i commercianti della zona avevano raccontato di averla avuta più volte in estate come cliente. Ha da poco caricato invece un collage di scatti su Instagram. Tra questi spicca il castello di Reschio, che attira numerosi vip dall’estero, e una foto dentro la storica pasticceria perugina Sandri. Puoi anche avere un Oscar e un Golden Globe ma al cannolino non si resiste.

