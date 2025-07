Esulta l’Umbria del nuoto, con lo strepitoso quarto posto ottenuto al Trofeo delle Regioni ‘Esordienti A’ che si è tenuto nei giorni scorsi a Scanzano Jonico (Matera). Un risultato di assoluto prestigio per una regione relativamente piccola, qual è il ‘cuore verde d’Italia’, ma che ha saputo portare in vasca i suoi migliori talenti della categoria, allenandoli e motivandoli al meglio. Così dopo il 14° posto del 2023 e il 9° del 2024, continua l’ascesa del nuoto umbro e, in questo caso, dei ragazzi guidati dai tecnici Federico M. Armini (Tonic Terni) e Marilena Frascarelli (Spoleto Nuoto), superati soltanto da ‘calibri’ come il Lazio, il Veneto e la Campania. Alle spalle, tutti gli altri.

La squadra era composta dal ‘portacolori’ Cesare Boncio (Tonic Nuoto Terni), campione italiano dei 200 misti (migliore prestazione maschile del Trofeo), oro nei 100 stile libero, secondo nei 400 stile libero e di nuovo oro nella ‘magica’ staffetta 4×100 stile libero. Per il settore femminile, ancora una nota di merito a Giorgia Suadoni (Spoleto Nuoto), campionessa italiana per il secondo anno consecutivo nei 100 farfalla ed ottimo quinto posto nei 200 farfalla. Per lei, soddisfazioni doppie con la staffetta 4×100 mista e 4×100 stile libero, capaci di centrare entrambe il bronzo finale.

Ma le note positive giunte dalla Basilicata sono state tante. Greta Friggi (Tonic Nuoto Terni), al primo anno nella categoria ha vinto uno splendido argento nei 200 dorso e centrato il doppio bronzo nella 4×100 mista e 4×100 stile libero. Giorgia Lepri (TVN Gubbio), come la sua compagna al primo anno della categoria, ha dimostrato enorme carattere piazzandosi al quarto posto nei 100 stile libero ed al settimo nei 200 misti, conquistando con grande merito il bronzo con le staffette 4×100 mista e 4×100 stile. Ottimi piazzamenti anche per Linda Leonardi (Tonic Terni), decima nei 400 stile libero e settima nei 200 stile: ha poi contribuito con una splendida frazione al bronzo nella 4×100 stile libero. Anna Battistoni (Tonic Terni) ha centrato l’ottavo posto nei 100 rana ed un tredicesimo posto nei 200 rana, anche lei contribuendo alla conquista del terzo posto nella 4×100 mista.

Per il settore maschile, di notevole rilevanza i piazzamenti d’onore di Michael Ferracci (Rari Nantes Perugia), ottimo quarto posto nei 100 e 200 dorso e la conquista della storica medaglia d’oro nella 4×100 stile libero; Marco Rossini (Rari Nantes Perugia), piazzatosi al sesto posto nei 200 ed all’ottavo posto nei 100, anche lui oro nella 4×100 stile libero; Riccardo Lotti (Centro Nuoto Bastia) che ha ben figurato con il tredicesimo posto nei 200 e 100 farfalla e con l’ottavo posto nella 4×100 mista sempre in frazione farfalla; Alessandro Ciliani (Ternana Nuoto), piazzatosi al sedicesimo posto nei 200 stile libero, all’ottavo nella 4×100 mista (frazione stile libero) ed eroe della 4×100 stile con un’ultima frazione al cardiopalma che ha visto l’Umbria vincere per soli venti centesimi sul più quotato Team Lazio.

Enorme la soddisfazione dei tecnici Armini e Frascarelli, per il risultato raggiunto e per la crescita esponenziale negli ultimi tre anni, grazie al buon lavoro di tutte le società affiliate al comitato regionale umbro della FIN. «La speranza – affermano – è che il nuoto cresca in Umbria, in strutture sempre più accoglienti e che si possano ‘coltivare’ generazioni di giovani atleti pronti a competere in campo nazionale al top. Auguriamo ogni bene a tutti i ragazzi ed alle rispettive famiglie, ringraziandoli per le incredibili emozioni che stiamo ancora vivendo».