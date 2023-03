L’Umbria piange la scomparsa di Laura Buco. Aveva 42 anni

L’Umbria, e in particolar modo Perugia e Deruta, in lutto per la scomparsa di Laura Buco. La coordinatrice provinciale di Forza Italia Perugia ha perso la vita a soli 42 anni a causa di una malattia contro la quale ha combattuto a lungo. Ad annunciarne la scomparsa, avvenuta sabato mattina, è stato il gruppo Azzurro Donna Umbria: «Laura ci ha lasciati. Un’amica, una forza della natura che ha saputo costruire un gruppo di amici, più che compagni di partito. Ha creato legami, stretto rapporti. Questo patrimonio ora è nelle nostre mani. Abbiamo una grande responsabilità». Originaria di Marsciano, avrebbe compiuto 43 anni il prossimo 9 luglio e dal 2007 al 2012 è stata assessore alla cultura a Deruta nella consiliatura del sindaco Alvaro Verbena. Tanti i messaggi di cordoglio da tutta la regione per ricordarla. Lascia il marito Alessio e due bimbe.

