La giovane cantante lirica Chihiro Nagumo, mezzosoprano e studentessa del conservatorio ‘Briccialdi’ di Terni, rappresenterà l’Umbria alla finale nazionale del XIV concorso ‘Giovani talenti femminili della musica – Alda Rossi da Rios’ di Soroptimist International d’Italia, prevista a Genova l’11 e 12 ottobre prossimi. Le partecipanti – tutte finaliste regionali – sono un’arpista, quattro soprano e un mezzosoprano (Chihiro), una clarinettista, una fagottista, due flautiste, una percussionista, quattro pianiste, una sassofonista e due violiniste.

Il concorso è intitolato alla musicologa Alda Rossi da Rios, prima presidente dell’associazione di volontariato ‘al femminile’ Soroptimist International d’Italia, che conta oltre 160 club e più di 5.200 socie. L’idea di valorizzare le capacità musicali di giovani artisti nasce già nel 1997, con successivi perfezionamenti che portano all’attuale configurazione del concorso, con l’obiettivo di contrastare stereotipi e diseguaglianze di genere nel mondo della musica, promuovendo l’autonomia, la visibilità e la carriera delle giovani musiciste. Viene proposto biennalmente tramite bando per i conservatori e le scuole di musica di tutta Italia. Le scorse edizioni hanno premiato complessivamente 54 giovani talenti: molte di queste ragazze sono oggi musiciste note.