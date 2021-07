Lunedì 19 luglio il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà ad Orvieto (Terni) per l’inaugurazione della sede locale del partito e per promuovere il referendum sulla riforma della giustizia. L’arrivo di Salvini (piazza della Repubblica e successiva inaugurazione) è atteso per le ore 17, poi a seguire incontrerà la stampa e alle 17.30 è previsto il comizio presso il gazebo di piazza Gualtieri.

