Parte lunedì in Umbria la campagna di vaccinazione antifluenzale 2025-2026. Includerà anche vaccini anti Covid, anti pneumococcico, contro l’herpes zoster e da quest’anno anche anti hpv per pazienti oncologici.

«Ogni cittadino può rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, che fornirà tutte le informazioni necessarie e somministrerà il vaccino presso: il proprio ambulatorio, agli ambulatori distrettuali della asl o al domicilio degli assistiti non autosufficienti», spiega la Regione. La vaccinanzione antifluenzale è gratuita e raccomandata per persone dai 60 anni di età, bambini tra i 6 mesi e i 6 anni compiuti, medici e personale sanitario, anche volontario e tutti i lavoratori essenziali dell’area sanitaria.

«La vaccinazione antinfluenzale – le parole della presidente della Regione Stefania Proietti – rappresenta uno strumento fondamentale per proteggere la popolazione, in particolare le persone più fragili e vulnerabili. Anche quest’anno invitiamo tutta la cittadinanza a cogliere questa opportunità di prevenzione, che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari a livello nazionale, grazie alla consapevolezza dei cittadini e all’eccellente lavoro svolto dai nostri medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e da tutti i professionisti – conclude – della prevenzione. Il loro impegno quotidiano è il vero motore della nostra campagna di prevenzione».