Madame, Carl Brave e Nitro: estate di grande musica in Umbria

di G.R.

Non solo Umbria Jazz, che sicuramente è uno degli eventi più attesi dell’estate nella nostra regione considerando che per il cinquantesimo anniversario (7-16 luglio 2023) ci sarà anche la super partecipazione di Bob Dylan. La grande musica italiana risuonerà in Umbria con diversi live grazie ai numerosi festival in programma.

Da non perdere

A Perugia farà nuovamente ballare tutti L’Umbria che spacca (29 giugno-1° luglio). Al Frontone sono stati comunicati per ora solo i Verdana che risalgono su quel palco dopo 8 anni portando il loro ultimo album Volevo Magia. Spostandosi a Bastia Umbra si può assistere dal 1° al 4 giugno al Chroma Festival. Il primo headliner è il rapper Nitro (nome d’arte di Nicola Albera) che il 7 aprile farà uscire su tutte le piattaforme Outsider. Tra i suoi brani più noti Pleasantville e Marylean contenuto su Machete Mixtape 4. A Orvieto il 22 luglio si esibirà Carl Brave a piazza del Popolo ripetendosi dopo l’edizione del 2022 quando si era esibito con Noemi sulle note di Hula Hoop e Makumba. A fine marzo ha fatto uscire la ballad Remember, ora si attendono novità sul nuovo album in arrivo. A chiudere l’estate Madame che il 30 agosto porterà a piazza del Popolo di Todi il nuovo album L’Amore. Sarà il primo live in Umbria per la giovane cantante che ha bissato la presenza all’Ariston di Sanremo e il 31 marzo ha fatto uscire su tutte le piattaforme L’Amore. Una carriera già straordinaria con 34 certificazioni tra platino e oro. Questi sono solo alcuni dei tanti appuntamenti dell’estate musicale per la nostra regione.