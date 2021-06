Anziano colpito da malore, il cane lo protegge per una notte

È una storia che dimostra quanto amore può esserci tra un uomo e il suo ‘Fido’ quella che arriva da Magione, dove un anziano è stato colto da un malore improvviso e il suo cane ha trascorso tutta la notte a sorvegliarlo e proteggerlo. La scoperta è stata fatta intorno alle otto di mercoledì da due passanti intenti a fare footing: l’uomo, in gravi condizioni, era riverso a terra all’interno di un cortile. Dopo aver provato a chiamarlo senza ricevere risposta, hanno contattato la polizia locale, che è intervenuta sul posto.

La vicenda

Gli agenti, dopo aver scavalcato il cancello per poter dare soccorso all’uomo, si sono trovati davanti il cane che ha iniziato ad abbagliare, impedendo loro di avvicinarsi. Solo quando l’animale ha capito che l’intenzione era quella di aiutare il padrone si è calmato, permettendo ai soccorsi di intervenire. Le condizioni dell’uomo, che si trovava in uno stato di forte disidratazione a causa del caldo, si sono dimostrate subito molto gravi tanto da richiedere l’intervento del 118 e il ricovero al Santa Maria della Misericordia. L’uomo, residente nel territorio comunale, vive da solo, per questo probabilmente nessuno si è accorto dell’assenza dalla sua abitazione. «È stato veramente un caso fortunato – spiegano gli agenti – che le due persone siano riuscite a vederlo perché l’interno è quasi tutto nascosto da una siepe e l‘uomo era a terra, quindi poco visibile». Il cane è stato affidato ai parenti dell’anziano.