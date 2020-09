Incidente stradale nella mattinata di martedì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, non distante dallo svincolo per Magione in direzione Firenze. Un’auto si è ribaltata – cause in fase di accertamento – e nell’impatto una donna è stata sbalzata fuori dal veicolo: ora è in codice rosso all’ospedale di Perugia. Ferito anche un ragazzo che era rimasto incastratato all’interno. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

