Magione, pilota perde la vita all’autodromo dell’Umbria

Tragedia nel pomeriggio di domenica all’autodromo dell’Umbria ‘Mario Umberto Borzacchini’ di Magione dove, nel corso di un evento organizzato da promoter, si è verificato un incidente mortale poco dopo le 17.30.

Centauro morto

L’impatto mortale c’è stato al termine della giornate: in pista – la ricostruzione è in una nota ufficiale – c’erano circa una decina di moto e un pilota è andato a sbattere contro il muro dei box durante le prove, a 50 metri dall’ultima curva. Si tratta di un uomo originario di Deruta di 44 anni. «Sul posto, il motociclista è stato prontamente soccorso dai mezzi predisposti, ma non c’è stato nulla da fare; è intervenuto il magistrato di turno, per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’autodromo dell’Umbria, nell’esprimere cordoglio e commozione per la tragedia, resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento sulla vicenda».