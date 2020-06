Incendio all’alba di mercoledì – intorno alle ore 5 – in un locale adibito a magazzino del ristorante ‘Il Contadino’ di Magione (Perugia), in strada Leopardi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia per domare le fiamme e quindi avviare le indagini sulle cause del rogo. In campo c’è il Niat, nucleo investigativo antincendio territoriale del comando provinciale. Dopo lo spegnimenti, sono scattati la bonifica ed i sopralluoghi da parte del personale del 115.

