Oltre otto etti di hashish e cocaina sequestrati, un arresto e una denuncia a piede libero. Questo il risultato dell’ultimo controllo dei carabinieri della stazione di Magione nell’area del Trasimeno.

In manette – in flagranza di reato – è finito un 27enne italiano già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno fermato mentre si trovava a piedi nella frazione di Torricella (Magione): aveva con sé 27 involucri di cocaina per un totale di 16 grammi. Più 180 euro in contanti. L’arresto è stato poi convalidato dal giudice con applicazione dell’obbligo di dimora nel comune di Magione.

I militari, coadiuvati dal 6° battaglione carabinieri ‘Toscana’ – squadra di intervento operativo, hanno poi identificato il fornitore dello stupefacente, un cittadino marocchino 53enne domiciliato a Castiglione del Lago. «La perquisizione domiciliare a carico di quest’ultimo – spiega l’Arma – ha permesso di rinvenire e sequestrare, in prossimità della sua autovettura e occultati all’interno di una panchina rudimentale in legno posizionata su pubblica via a pochi metri di distanza dalla sua abitazione, 8 panetti di hashish per un peso complessivo di 800 grammi, verosimilmente nella disponibilità dell’uomo, che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’autorità giudiziaria».