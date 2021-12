Incidente stradale autonomo nella prima serata di martedì – intorno alle ore 20.30 – a Magione, in via Longo. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo per sbandare e quindi ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Perugia, gli operatori sanitari del 118 – che hanno trasportato in ospedale la persona rimasta ferita – ed i carabinieri. Nel sinistro non risultano altri vecoli coinvolti.

