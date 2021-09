Magione, si svela la Sport Academy Team

Una nuova realtà sportiva – si parte con calcio e pallavolo – che punta in particolar modo sui giovani. Si chiama ‘Sport Academy Team’ e venerdì sarà presentata al ‘Pesciarelli’ di Magione a partire dalle 20.30: si tratta di un consorzio nato dall’unione tra la Iacact, il San Feliciano Volley e il Junior Carpine Magione.

La motivazione

Il progetto è stato sviluppato in estate con l’intento di creare sinergie e dare nuove opportunità agli appassionati di pallavolo, ma non solo. Magione sarà la ‘casa’ della Junior Carpine, società calcistica da sempre focalizzata sulla valorizzazione del settore giovanile, e della Iacact, impegnata nell’ambito pallavolistico. A capo c’è il coach Fabio Bovari: sarà lui ad aiutare i neo promossi in una categoria che si preannuncia di alto livello. Terza anima del progetto è il San Feliciano Volley che, oltre ad impegnarsi nel settore giovanile, vanta una prima squadra in serie D femminile.