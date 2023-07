Magione, tir perde bobina d’acciaio di 74 quintali: multa al camionista

Fortunatamente non è stato registrato nessun danno a persone a seguito della caduta di una bobina d’acciaio di 74 quintali da un autoarticolato. L’incidente, che poteva avere gravi conseguenze, si è verificato in viale Umbria, a Magione. Il mezzo trasportava quattro pesanti rotoli quando, per una frenata improvvisa, uno di questi è scivolato finendo nella cunetta senza colpire alcun mezzo, pur essendo quella strada molto trafficata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Magione e di Castiglione del lago, e i vigili del fuoco di Perugia che hanno fatto spostare il pesante mezzo nel parcheggio del Palazzetto dello sport dove sono proseguiti gli accertamenti sul carico e sul conducente. Dalle verifiche sui tempi di guida e di riposo del conducente sono state rilevate gravi violazioni e quindi al conducente, di origine europea e impegnato in un trasporto internazionale, sono state inflitte varie sanzioni per un ammontare complessivo di 3 mila euro e imposto il fermo di 9 ore prima di ripartire, in quanto non aveva rispettato il prescritto riposo giornaliero.

Condividi questo articolo su