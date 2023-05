Maiali rubati e uccisi con crudeltà: arrestato 42enne

Era ricercato da circa tre anni il cittadino romeno di 42 anni, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia di Maramures (Romania) in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla procura generale di Perugia guidata dal procuratore Sergio Sottani. L’attività investigativa è stata svolta dall’ufficio Sdi, costituito da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Furto e uccisione cruenta

Oltre undici anni fa l’uomo, in concorso con altre persone, rubò numerosi suini all’interno di una nota azienda agricola di Montefalco. Al tempo il cittadino romeno venne colto in flagranza di notte, mentre trasportava gli animali all’interno di un piccolo carro. Venne trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 27 centimetri e una mazzetta da muratore, oltre ad altri oggetti atti ad offendere, che servirono alla banda per uccidere con crudeltà gli animali.

In attesa dell’estradizione

La pena inflitta al 42enne – un anno e due mesi di reclusione – è scaturita anche dall’accusa di danneggiamento della proprietà e dalle modalità particolarmente cruente con cui vennero uccisi i maiali. Ora il cittadino romeno è in attesa di essere estradato in Italia.