Malore al semaforo: muore 76enne residente a Guardea

Tragedia nella mattinata di martedì lungo la strada statale 205 Amerina fra Baschi e Orvieto, all’altezza del semaforo che gestisce la viabilità per i lavori stradali in corso nella zona dei ‘Fori di Baschi’. Un uomo di 76 anni originario della provincia di Cosenza, da anni residente a Guardea (Terni), è morto a causa di un malore che lo ha colpito. La polizia Stradale di Orvieto, intervenuta sul posto assieme alla polizia Locale di Orvieto ed agli operatori del 118, riferisce che «la sua autovettura, una Twingo, si era fermata in coda per un’avaria e lui era sceso, quando all’improvviso è stato colto da un malore». L’anziano si è accasciato al suolo ed i tentativi di rianimarlo messi in atto dai sanitari, purtroppo, non sono serviti.

