Malore fatale mentre si allena: muore istruttore di karate

Cordoglio in Umbria per la scomparsa di Stefano Marconi, 55enne di Fratta Todina (Perugia), autista e istruttore di karate, morto sabato pomeriggio mentre si stava allenando nella sua zona. Una corsa in campagna rivelatasi fatale, con il 55enne colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo e che ha reso vano anche l’intervento sul posto degli operatori del 118. Stefano Marconi lascia la moglie e la figlia. Tanti i messagi di cordoglio giunti ai familiari dopo la terribile notizia che ha sconvolto i tanti che lo conoscevano, a parte dai suoi amici della Hagakure karate del maestro Rossano Rubicondi che ha postato un toccante messaggio via social insieme ai ragazzi del team, impegnati in una gara a Riccione.

