Cordoglio a Perugia, e nel mondo dell’avvocatura, per la scomparsa dell’avvocato Mauro Bigi, 66 anni e originario della frazione di Pila. Come riportato dai media locali e nazionali, il professionista è stato colpito da un malore nel primo pomeriggio di domenica a Caorle (Venezia) poco dopo essersi immerso nelle acque dell’Adriatico per un bagno. Quando si è sentito male, Mauro Bigi ha chiesto aiuto e subito i bagnini si sono attivati per riportarlo rapidamente a riva.

Successivamente gli operatori del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso, hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. L’accaduto è finito all’attenzione della Guardia costiera, come da prassi. L’avvocato perugino era in vacanza insieme alla moglie e ai due figli e la notizia della sua scomparsa ha subito raggiunto Perugia e i tanti che lo conoscevano e lo stimavano, come uomo e professionista.