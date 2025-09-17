di Giovanni Cardarello

Doveva essere una giornata in famiglia e a contatto con la natura e invece si è trasformata in una tragedia. È quanto accaduto oggi, mercoledì 17 settembre, ad una famiglia di Spoleto. Teatro della vicenda i boschi di Frontignano di Ussita, in provincia di Macerata, dove Leo Fabbi, 71 anni, si era recato con il figlio per una battuta di raccolta funghi.

Secondo quanto riferisceil sito web Tuttoggi.info, Fabbi alle 8 di mercoledì mattina si era recato nel Maceratese con il figlio, che non lo aveva seguito nella raccolta funghi ma era rimasto ad attenderlo e a godersi la natura circostante. Purtroppo, quando il figlio è tornato verso l’auto, ha notato che il padre non stava bene ed aveva perso conoscenza. Ha quindi prontamente allertato i soccorsi del 118 della Regione Marche. Gli operatori sanitari sono accorsi prontamente sul posto ma la situazione è apparsa subito compromessa.

Leo Fabbi non ha mai ripreso conoscenza nonostante i numerosi tentativi: il medico del 118, sul posto con i carabinieri della Compagnia di Camerino per gli accertamenti di rito, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Come riporta il sito Cronache Maceratesi, secondo quanto scritto sul verbale dei soccorritori l’uomo è morto a seguito di un infarto.