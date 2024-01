Malore nella grotta: speleologo 55enne di Terni perde la vita a Montebuono

Da Terni, era giunto domenica mattina in gruppo a Montebuono (Rieti), in località Sant’Andrea, per esplorare con i suoi amici la ‘Buca del Pretaro’, una grotta profonda circa quaranta metri nei pressi del borgo della Sabina reatina immerso nella natura. Doveva essere una giornata dedicata a quella che era la sua più grande passione, la speleologia, per il ternano Mirko Madolini, 55 anni. Invece sul fondo della grotta, ha accusato un grave malore che non gli ha lasciato scampo. I primi a soccorrerlo sono stati i compagni di escursione, poi sono giunti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, gli operatori del 118 e personale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Riportare in superficie il 55enne, speleologo di grande esperienza e responsabile dello storico Gruppo Grotte Pipistrelli di Terni, non è stato facile e purtroppo, quando è stato possibile, ormai per lui non c’era più niente da fare. Mirko Madolini era molto conosciuto e benvoluto, a Terni e non solo, visto che l’amore per la speleologia, la fotografia e i viaggi lo avevano portato nel tempo ad esplorare meraviglie naturali anche ben oltre i confini regionali. Lavorava in un’impresa del settore elettrico e in tanti, in queste ore, si sono stretti attorno al dolore dei familiari, per portare un po’ di conforto e vicinanza.

Nella serata di domenica, il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria ha diffuso una nota che riepiloga l’accaduto: «Si è concluso da pochi minuti – si legge – il recupero della salma di uno speleologo colpito da un malore nel pomeriggio di domenica 21 gennaio durante un’esplorazione nella grotta di Montebuono in provincia di Rieti. L’uomo, di 55 anni e originario dell’Umbria, era impegnato in un’attività insieme a un gruppo speleologico quando è stato colpito da un malore fatale. Purtroppo i tentativi di rianimazione da parte degli altri componenti del gruppo sono stati vani. All’interno della grotta sono giunte squadre del Soccorso alpino e speleologico composte da tecnici specializzati in operazioni di soccorso in ambiente speleo e da un medico che non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. Le operazioni di recupero della salma, che hanno richiesto l’allargamento di alcuni passaggi, sono durate circa due ore. Sul luogo sono intervenute le squadre del Soccorso alpino e speleologico Umbria in ausilio a quelle del Lazio. A supporto delle operazioni i militari dei carabinieri, personale sanitario di un’autoambulanza del 118 giunta nei pressi della grotta e vigili del fuoco».

LE OPERAZIONI DEL SOCCORSO ALPINO A MONTEBUONO – IL VIDEO