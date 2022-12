Maltempo a Terni, giornata record per la pioggia nel 2022: oltre 66 mm in poche ore

Difficile che a qualcuno sia sfuggito il fatto che oggi nel territorio comunale di Terni abbia piovuto molto. Allagamenti, persone isolate, piccoli smottamenti e guai per la viabilità, un classico da queste parti quando l’intensità delle precipitazioni è elevato. A certificare la straordinarietà della giornata odierna per la pioggia caduta è il portale MeteoProject: alle 18.30 è stata superata la soglia dei 65.4 millimetri dello scorso 29 settembre, finora il dato più alto del 2022 per quel che concerne la città. Registrata un’intensità massima di 34.88 mm/h.

ALLERTA ARANCIONE E SCUOLE CHIUSE SABATO IN UMBRIA

TERNI, TESCINO IN PIENA: PERSONE ISOLATE – VIDEO