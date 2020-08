Terni, Cospea e Caos: crollano alberi

Era attesa ed è arrivata. Domenica di maltempo e molti interventi del 115 in tutto il territorio regionale: a Terni diversi i rami abbattuti a causa del forte vento. I vigili del fuoco si sono attivati in particolar modo in viale Villafranca, in zona Cospea: un albero è precipitato a pochi centimetri da un’autovettura (lievi danni per il veicolo), fortunatamente senza provocare feriti. Inevitabili problemi per la viabilità – sul posto anche gli agenti della polizia Locale – durante le operazioni di rimozione dalla sede stradale. Poi a stretto giro accade altro.

10 AGOSTO, IL CROLLO IN VIA BANDIERA

Giù pino a pochi passi dal centro

Poco dopo – intorno alle 12.30 – si è verificata un’altra caduta: un grosso pino è finito a terra di fronte all’ingresso del Caos – non ci sono feriti anche in questa circostanza -, all’altezza della rotonda Alfredo Filipponi e di via Lungonera Savoia. Strada interrotta in direzione via Giandimartalo di Vitalone e nuovi guai con le alberature della città. È andata più che bene considerando il flusso di traffico che normalmente caratterizza la zona.

VIDEO – SCATTA LA MESSA IN SICUREZZA: ROTATORIA BLOCCATA

La viabilità e l’intervento sull’altro pino



L’intervento è proseguito anche nel pomeriggio con folta presenza dei vigili del fuoco e della polizia Locale per la gestione del traffico: l’unico tratto della rotatoria dove è possibile circolare è quello che va da ponte Garibaldi in direzione Lungonera Savoia. Il resto – con le deviazioni del caso – è off-limits, con gli agenti a presidiare anche la rotonda Terracini (alla fine di via Carrara): non si può procedere in viale Campofregoso per le operazioni di messa in sicurezza. In loco anche il funzionario tecnico del Comune Federico Nannurelli e la Protezione civile: previsto l’abbattimento anche del pino posizionato accanto a quello crollato. Oltre trenta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco – anche per dei pali pericolanti – nel corso della giornata